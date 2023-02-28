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28 февраля, 03:26

Российский хоккеист Дадонов отличился в первом матче после обмена в "Даллас"

Нападающий "Даллас Старз" Евгений Дадонов забросил шайбу в первом матче за новый клуб после обмена из "Монреаль Канадиенс".

Это произошло в игре регулярного чемпионата НХЛ против "Ванкувер Кэнакс" (3:4, идёт третий период). Это пятая шайба форварда в нынешнем сезоне.

Первая шайба Евгения Дадонова за "Даллас". Видео © Twitter / Dallas Stars

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Напомним, Дадонов был обменян на другого россиянина, Дениса Гурьянова. Согласно сделке, "Монреаль" будет платить половину зарплаты 33-летнего форварда до конца текущего сезона.

Обложка ©

Twitter / Dallas Stars

Артур Лапсаков
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