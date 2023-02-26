Два клуба НХЛ обменялись российскими форвардами

Хоккейный клуб "Даллас Старз" обменял российского нападающего Дениса Гурьянова на форварда "Монреаль Канадиенс" Евгения Дадонова, говорится на сайте канадского клуба Национальной хоккейной лиги.

"Монреаль" удержит половину заработной платы 33-летнего Дадонова до конца текущего сезона. Его трёхлетний контракт на пять миллионов долларов истекает уже в конце этого сезона, в котором он провёл за команду 50 матчей, набрав 18 очков (4 шайбы и 14 передач).

А 25-летний Гурьянов играет в "Далласе" с 2016 года, в нынешнем регулярном чемпионате он провёл 43 матча и набрал 9 очков (2 шайбы и 7 передач). Его контракт на 2,9 миллиона долларов также истекает по окончании текущего сезона.