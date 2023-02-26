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26 февраля, 18:58

Два клуба НХЛ обменялись российскими форвардами

"Даллас" и "Монреаль" обменялись Гурьяновым и Дадоновым

<p>Денис Гурьянов (слева), Евгений Дадонов (справа). Обложка © ТАСС / AP / Matt Slocum, AP / Brandon Wade</p>

Денис Гурьянов (слева), Евгений Дадонов (справа). Обложка © ТАСС / AP / Matt Slocum, AP / Brandon Wade

Хоккейный клуб "Даллас Старз" обменял российского нападающего Дениса Гурьянова на форварда "Монреаль Канадиенс" Евгения Дадонова, говорится на сайте канадского клуба Национальной хоккейной лиги.

"Монреаль" удержит половину заработной платы 33-летнего Дадонова до конца текущего сезона. Его трёхлетний контракт на пять миллионов долларов истекает уже в конце этого сезона, в котором он провёл за команду 50 матчей, набрав 18 очков (4 шайбы и 14 передач).

А 25-летний Гурьянов играет в "Далласе" с 2016 года, в нынешнем регулярном чемпионате он провёл 43 матча и набрал 9 очков (2 шайбы и 7 передач). Его контракт на 2,9 миллиона долларов также истекает по окончании текущего сезона.

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Тем временем "Динамо" обошло "Спартак" со счётом 4:2 в заключительном матче чемпионата КХЛ. У победителей отличились Владислав Ефремов, Александр Скоренов, Андрей Миронов и Егор Зайцев. У проигравших — Никита Чибриков и Вадим Фаттахов.

Матвей Константинов
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