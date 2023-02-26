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26 февраля, 17:44

"Динамо" обошло "Спартак" со счётом 4:2 в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ

Московское "Динамо" на домашней площадке обыграло "Спартак" со счётом 4:2. Заключительный матч состоялся в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

На третьей минуте шайбу забросил Владислав Ефремов. Следом за ним Александр Скоренов (на 16-й минуте), Андрей Миронов (на 21-й минуте) и Егор Зайцев (на 50-й минуте).

У московского "Спартака" на 40-й минуте отличился Никита Чибриков, а на 43-й минуте — Вадим Фаттахов, который провёл свой дебютный матч в составе сборной. Матч-штрафы за игру получили нападающий "Динамо" Алексей Потапов и форвард "Спартака" Роман Старченко.

Игроки столичного "Динамо" набрали 87 очков в 68 матчах и заняли пятое место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф КХЛ они сыграют с нижегородским "Торпедо". Серия стартует 2 марта в Нижнем Новгороде.

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Ранее Лайф писал, что самый титулованный игрок КХЛ Данис Зарипов провёл прощальный матч и завершил карьеру. Сделав круг почёта, Данис подъехал к скамейке "Металлурга" и обнялся с тренером клуба Ильёй Воробьёвым.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Ирина Фальке
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