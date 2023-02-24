"Это было спонтанно": Самый титулованный игрок КХЛ завершил карьеру

Единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина, нападающий казанского "Ак Барса" Данис Зарипов принял решение завершить карьеру. По его словам, это было спонтанно. Сегодня 41-летний хоккеист в последний раз вышел на профессиональный лёд, чтобы провести игру с магнитогорским "Металлургом".

"Меня некоторые люди отговаривали, но я принял решение. Пусть это было спонтанно, чего-то не хватило, не завернули это в какую-то красивую упаковку, но полные трибуны, ни один человек не ушёл, пока не проводил меня. Все проводили, поблагодарили", — приводит ТАСС слова Зарипова.

Когда сегодня во время игры объявили, что Зарипов проводит последний матч в карьере, зрители встали и поприветствовали легендарного форварда овациями. Сделав круг почёта, Данис подъехал к скамейке "Металлурга" и обнялся с тренером клуба Ильёй Воробьёвым. Символично, что в своё время Зарипов играл за магнитогорцев. Прощальная игра хоккеиста была бы ещё более красивой, если бы Казань смогла выиграть матч, но встреча завершилась со счётом 3:6 в пользу "Металлурга". Тем не менее всё внимание болельщиков было приковано не на итоговые цифры на табло, а на Зарпипова, который произносил очень трогательную речь, многие присутствующие попросту не смогли сдержать слёз.

Напомним, Зарипов выступал за "Ак Барс" с 2017 года. Ранее он играл в составе магнитогорского "Металлурга", челябинского "Мечела" и "Звезды" из Чебаркуля. На счету форварда — пять побед в Кубке Гагарина. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира.