СКА в третий раз в истории выиграл регулярный чемпионат КХЛ

Клуб КХЛ СКА из Санкт-Петербурга стал досрочным победителем регулярного чемпионата, выиграв Кубок континента. Это произошло после победы ярославского "Локомотива" над ЦСКА, сообщает пресс-служба лиги.

Это третья победа СКА в регулярном сезоне, больше кубков континента лишь у ЦСКА (6). Это позволило команде из Петербурга гарантировать преимущество своего льда на весь Кубок Гагарина.

В качестве чемпиона СКА в следующем матче 16 февраля сыграет с новосибирской "Сибирью".