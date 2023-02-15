СКА в третий раз в истории выиграл регулярный чемпионат КХЛ
Клуб КХЛ СКА из Санкт-Петербурга стал досрочным победителем регулярного чемпионата, выиграв Кубок континента. Это произошло после победы ярославского "Локомотива" над ЦСКА, сообщает пресс-служба лиги.
Это третья победа СКА в регулярном сезоне, больше кубков континента лишь у ЦСКА (6). Это позволило команде из Петербурга гарантировать преимущество своего льда на весь Кубок Гагарина.
В качестве чемпиона СКА в следующем матче 16 февраля сыграет с новосибирской "Сибирью".
Ранее Лайф рассказывал, как хоккеист СКА Валентин Зыков потерял почти все верхние зубы при столкновении с нападающим казанского "Ак Барса" Александром Радуловым. Нарушения со стороны форварда судьи не заметили.
t.me / ХК СКА Санкт-Петербург