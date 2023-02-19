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19 февраля, 10:59

Казанский "Ак Барс" досрочно стал победителем Восточной конференции КХЛ

Казанский "Ак Барс" на выезде переиграл хабаровский "Амур" со счётом 4:0 и досрочно гарантировал себе победу в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в этом сезоне.

Две шайбы на свой счёт записал Дмитрий Воронков, ещё по разу в составе "барсов" отличились Илья Сафонов и Александр Радулов. Таким образом, "Ак Барс" в шестой раз в истории стал победителем Восточной конференции регулярного чемпионата.

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Ранее же Лайф рассказывал, что победителями всего регулярного чемпионата КХЛ в этом сезоне стали хоккеисты петербургского СКА.

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ХК "Ак Барс"

Артур Белкин
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