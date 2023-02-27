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27 февраля, 02:59

Форвард "Тампы-Бэй" Кучеров набрал 700-е очко в НХЛ

Нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров набрал 700 очков в Национальной хоккейной лиге. Это произошло в игре регулярного чемпионата против "Питтсбург Пингвингз" (2:7), в котором россиянин отличился голом.

Таким образом на счету Кучерова стало 269 заброшенных шайб и 431 передача в 621 матче. Он 14-й россиянин в истории НХЛ, кому покорилась эта отметка. Ранее это делали Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Фёдоров, Александр Могильный, Алексей Ковалёв, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Вячеслав Козлов, Сергей Гончар, Алексей Яшин, Павел Буре, Сергей Зубов и Алексей Жамнов.

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Ранее Лайф писал, что форвард "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 813-ю шайбу в НХЛ, до рекорда Гретцки россиянину остался 81 гол.

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Twitter / NHL Public Relations

Артур Лапсаков
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