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26 февраля, 22:05

Капризов оформил второй хет-трик в НХЛ

Хет-трик Капризова принёс "Миннесоте" волевую победу над "Коламбусом" в НХЛ

Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов оформил хет-трик и помог своей команде обыграть "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 ОТ.

В первых двух периодах забивал лишь "Коламбус": сначала на 17-й минуте отличился Мэтью Оливье, а на 24-й Лиам Фуди. Однако в третьей двадцатиминутке Капризов оформил дубль, а в овертайме решил исход поединка.

Хет-трик Капризова в матче с "Коламбусом". Видео © Twitter / Minnesota Wild

Этот хет-трик стал для 25-летнего россиянина вторым за карьеру в НХЛ. Всего в нынешнем сезоне Капризов забросил 37 шайб и отдал 34 результативные передачи в 60 играх.

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А ранее Лайф рассказывал, как хоккеист Андрей Свечников повторил рекорд "Каролины". Для этого он забросил две шайбы и отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сент-Луиса".

Обложка ©

nhl.com

Артур Лапсаков
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