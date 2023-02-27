Капризов оформил второй хет-трик в НХЛ

Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов оформил хет-трик и помог своей команде обыграть "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 ОТ.

В первых двух периодах забивал лишь "Коламбус": сначала на 17-й минуте отличился Мэтью Оливье, а на 24-й Лиам Фуди. Однако в третьей двадцатиминутке Капризов оформил дубль, а в овертайме решил исход поединка.

Хет-трик Капризова в матче с "Коламбусом". Видео © Twitter / Minnesota Wild

Этот хет-трик стал для 25-летнего россиянина вторым за карьеру в НХЛ. Всего в нынешнем сезоне Капризов забросил 37 шайб и отдал 34 результативные передачи в 60 играх.