Хоккеист Свечников повторил рекорд "Каролины"

Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников забросил две шайбы и отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сент-Луис Блюз" (4:1).

Хоккеист смог преодолеть отметку в 20 голов за сезон и повторить рекорд команды. 22-летний россиянин стал четвёртым игроком в истории "Каролины", кому удалось забросить 20 и более шайб в четырёх сезонах за клуб до достижения 23-летнего возраста. Ранее это делали Сильвен Тарджон, Рон Фрэнсис и Себастьян Ахо.