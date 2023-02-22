Хоккеист Свечников повторил рекорд "Каролины"
Андрей Свечников. Обложка © Twitter / Carolina Hurricanes
Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников забросил две шайбы и отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сент-Луис Блюз" (4:1).
Хоккеист смог преодолеть отметку в 20 голов за сезон и повторить рекорд команды. 22-летний россиянин стал четвёртым игроком в истории "Каролины", кому удалось забросить 20 и более шайб в четырёх сезонах за клуб до достижения 23-летнего возраста. Ранее это делали Сильвен Тарджон, Рон Фрэнсис и Себастьян Ахо.
По итогам матча Свечникова признали первой звездой.
Ранее Лайф рассказывал, что "Вашингтон Кэпиталз" без Александра Овечкина проиграл пятый матч подряд. На этот раз столичный клуб уступил "Детройту" со счётом 1:3.