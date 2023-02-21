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21 февраля, 07:46

Малкин ввязался в массовую драку в матче НХЛ с "Нью-Йорк Айлендерс"

Массовая драка между участниками команд "Нью-Йорк Айлендерс" и "Питтсбург Пингвинз" произошла во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Активное участие в потасовке принял и российский форвард "Пингвинз" Евгений Малкин.

Матч проходил в Питтсбурге и завершился в пользу "Айлендерс". Команда "Питтсбург Пингвинз" уступила гостям со счётом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0). Во время игры отличились Джейк Генцел и Джейсон Цукер. Среди их соперников выделились Бо Хорват, Андерс Ли и Брок Нельсон, которому удалось забить гол дважды. Также на льду сверкнул российский голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин. Хоккеист отразил 44 броска из 46 и был признан второй звездой матча.

Первый тайм прошёл без происшествий, однако во втором хоккеисты устроили драку. В итоге с площадки были удалены две пятёрки игроков.

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Ранее Лайф писал, что нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин вышел на чистое 50-е место в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги. В ходе недавнего матча регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси Девилз" он отличился, забросив две шайбы. Однако старания спортсмена не спасли команду. Она проиграла со счётом 2:5.

Обложка ©

ТАСС / AP / Nick Wass

Николь Вербер
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