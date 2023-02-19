Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 февраля, 06:09

Евгений Малкин вышел на чистое 50-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ

Нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси Девилз", однако это не помогло его команде одержать победу и она уступила со счётом 2:5.

Однако благодаря двум результативным действиям россиянин вышел на чистое 50-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ в регулярных чемпионатах. Теперь на счету Малкина 1202 очка по системе "гол+пас". Отметим, что лидирует в списке легендарный канадец Уэйн Гретцки.

Чешский хоккеист удалил селфи с Овечкиным из-за волны хейта

Чешский хоккеист удалил селфи с Овечкиным из-за волны хейта

Ранее же сам Малкин, как рассказывал Лайф, выразил надежду, что сможет набрать 1500 очков в НХЛ до завершения своей спортивной карьеры.

Обложка ©

AP / TASS

Артур Белкин
  • Новости
  • Евгений Малкин
  • НХЛ
  • Хоккей
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров