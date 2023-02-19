Евгений Малкин вышел на чистое 50-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ

Нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси Девилз", однако это не помогло его команде одержать победу и она уступила со счётом 2:5.

Однако благодаря двум результативным действиям россиянин вышел на чистое 50-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ в регулярных чемпионатах. Теперь на счету Малкина 1202 очка по системе "гол+пас". Отметим, что лидирует в списке легендарный канадец Уэйн Гретцки.