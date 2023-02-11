Малкин надеется, что наберёт 1500 очков до завершения карьеры в НХЛ

"12 сотен — отличное число. Ещё три года (по контракту), может быть, когда я завершу карьеру, у меня будет 1500 очков, это тоже будут отличные цифры. Но я уже забыл об очках и готов к следующей игре", — приводит слова Малкина сайт НХЛ.