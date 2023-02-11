Малкин надеется, что наберёт 1500 очков до завершения карьеры в НХЛ
Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин рассказал, что хотел бы набрать 1500 очков до завершения карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
"12 сотен — отличное число. Ещё три года (по контракту), может быть, когда я завершу карьеру, у меня будет 1500 очков, это тоже будут отличные цифры. Но я уже забыл об очках и готов к следующей игре", — приводит слова Малкина сайт НХЛ.
Ранее Лайф писал о том, что в матче против "Анахайм Дакс" (6:3) в пятницу россиянин Евгений Малкин сделал две результативные передачи. Теперь у него 1200 очков в 1032 матчах регулярных чемпионатов. Хоккеист вошёл в топ-50 лучших бомбардиров лиги.
ТАСС / AP / Jeff Chiu