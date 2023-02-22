"Вашингтон" без Овечкина проиграл пятый матч подряд

"Вашингтон Кэпиталз" уступил клубу "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 1:3. Столичная команда вновь играла без капитана Александра Овечкина, который выбыл из заявки клуба в связи со смертью отца.

Голами у победителей отметились Роберт Хег и Пиус Зутер, оформивший дубль. Единственную шайбу в составе проигравших забросил Том Уилсон.

Это поражение стало для "Вашингтона" пятым подряд. Российский нападающий, не участвовавший во всех этих играх, должен вернуться в состав уже в скором времени.