"Вашингтон" без Овечкина проиграл пятый матч подряд
"Вашингтон Кэпиталз" уступил клубу "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 1:3. Столичная команда вновь играла без капитана Александра Овечкина, который выбыл из заявки клуба в связи со смертью отца.
Голами у победителей отметились Роберт Хег и Пиус Зутер, оформивший дубль. Единственную шайбу в составе проигравших забросил Том Уилсон.
Это поражение стало для "Вашингтона" пятым подряд. Российский нападающий, не участвовавший во всех этих играх, должен вернуться в состав уже в скором времени.
Ранее Лайф рассказывал, что форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин ввязался в массовую драку в матче НХЛ с "Нью-Йорк Айлендерс". Однако его команда уступила в матче со счётом 2:4.
Twitter / Washington Capitals