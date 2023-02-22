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22 февраля, 00:34

Владелец "Вашингтона" раскрыл, при каких условиях Овечкин может стать лучшим в истории НХЛ

Американский бизнесмен и владелец клуба "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис поделился мыслями о погоне капитана команды Александра Овечкина за рекордом канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Он также рассказал, при каких условиях 37-летний российский нападающий может получить звание лучшего игрока в истории.

"Тот темп, в котором он сейчас забивает, потребует два – два с половиной года, чтобы догнать Величайшего. На мой взгляд, если Алекс побьёт рекорд Гретцки, а мы сможем выиграть ещё один Кубок Стэнли, он должен попасть в обсуждение на лучшего игрока в истории. И он точно будет в топ-5 величайших в истории", — сказал Леонсис в интервью NBC Sports.

Овечкин сомневается, что сможет побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ

Овечкин сомневается, что сможет побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ

Кроме того, владелец "Вашингтона" отметил отличительную черту Овечкина — постоянство — и назвал россиянина великолепным хоккеистом. Сейчас на счету Овечкина 812 шайб, он отстаёт от Гретцки на 82 гола. Россиянин занимает второе место в истории НХЛ по количеству забитых шайб.

Ранее Лайф писал, что Овечкин из-за семейных обстоятельств временно покинул "Вашингтон" и вылетел в Москву. Оказалось, что у отца хоккеиста Михаила нашли опухоль, а в больницу он попал ещё 10 января. 15 февраля Овечкин сообщил о смерти отца. В НХЛ поддержали игрока после трагедии.

На арене "Вашингтона" перед игрой НХЛ минутой молчания почтили память отца Овечкина

На арене "Вашингтона" перед игрой НХЛ минутой молчания почтили память отца Овечкина

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NHL.com

Иван Косицын
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