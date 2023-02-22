Владелец "Вашингтона" раскрыл, при каких условиях Овечкин может стать лучшим в истории НХЛ

Американский бизнесмен и владелец клуба "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис поделился мыслями о погоне капитана команды Александра Овечкина за рекордом канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Он также рассказал, при каких условиях 37-летний российский нападающий может получить звание лучшего игрока в истории.

"Тот темп, в котором он сейчас забивает, потребует два – два с половиной года, чтобы догнать Величайшего. На мой взгляд, если Алекс побьёт рекорд Гретцки, а мы сможем выиграть ещё один Кубок Стэнли, он должен попасть в обсуждение на лучшего игрока в истории. И он точно будет в топ-5 величайших в истории", — сказал Леонсис в интервью NBC Sports.