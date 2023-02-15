Александр Овечкин сообщил о смерти отца

"Сегодня не стало моего отца. Я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжёлое для нас время", — написал он в социальной сети, сопроводив пост снимком с родителями. О причинах смерти он не сообщил.