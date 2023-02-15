Александр Овечкин сообщил о смерти отца
Александр Овечкин с отцом Михаилом. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) aleksanderovechkinofficial
Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сообщил о смерти отца. Михаил Овечкин скончался на 72-м году жизни.
"Сегодня не стало моего отца. Я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжёлое для нас время", — написал он в социальной сети, сопроводив пост снимком с родителями. О причинах смерти он не сообщил.
Ранее стало известно, что у Михаила Овечкина нашли опухоль. По данным СМИ, 71-летний Михаил Викторович попал в больницу ещё 10 января из-за обострившегося хронического заболевания сердца, но в итоге по результатам обследований врачи выявили опухоль.