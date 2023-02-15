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15 февраля, 17:56

"Очень грустно": В НХЛ поддержали Овечкина после смерти отца

Билл Дэйли: Михаил Овечкин сделал многое для становления сына как хоккеиста и личности

<p>Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/aleksandrovechkinofficial</p>

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/aleksandrovechkinofficial

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что Михаил Овечкин внёс огромный вклад в становление своего сына, хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина как личности.

"Очень грустно. Всегда тяжело терять отца, который так много значил для Александра и его развития как игрока и личности. Мы выражаем искренние соболезнования Александру и всей его семье в это трудное время", — приводит ТАСС слова Дэйли.

Помимо того, Михаил Овечкин не раз присутствовал на матчах "Вашингтона" и праздновал вместе с сыном победу в Кубке Стэнли 2018 года.

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Как писал Лайф, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин из-за семейных обстоятельств временно покинул команду. Из-за госпитализации отца хоккеист вылетел в Москву, предупредив, что пропустит несколько матчей. Уже сегодня "Вашингтон" без своего капитана проиграл "Каролине". Выяснилось, что у отца Овечкина нашли опухоль, а в больницу он попал ещё 10 января. Вечером российский нападающий сообщил о смерти отца.

Ирина Фальке
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