Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 февраля, 04:55

На арене "Вашингтона" перед игрой НХЛ минутой молчания почтили память отца Овечкина

<p>На арене "Вашингтона" почтили память отца Александра Овечкина. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Capitals/status/1626374220551708679/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Washington Capitals</a></p>

На арене "Вашингтона" почтили память отца Александра Овечкина. Обложка © Twitter / Washington Capitals

Перед началом матча регулярного чемпионата НХЛ между "Вашингтон Кэпиталз" и "Флоридой Пантерз" присутствующие почтили минутой молчания Михаила Овечкина, отца форварда и капитана столичного клуба Александра Овечкина.

Для "Вашингтона" эта игра стала второй после отъезда российского хоккеиста в Москву. Несмотря на то что другой россиянин — Евгений Кузнецов — забросил одну из шайб команды, "Вашингтон" вновь уступил — 3:6.

"Очень грустно": В НХЛ поддержали Овечкина после смерти отца

"Очень грустно": В НХЛ поддержали Овечкина после смерти отца

Напомним, Овечкин предупредил, что пропустит несколько матчей, и вылетел в Москву из-за госпитализации отца. Выяснилось, что у Михаила Овечкина нашли опухоль, а в больницу он попал ещё 10 января. Вечером 15 февраля хоккеист сообщил о смерти отца.

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Александр Овечкин
  • НХЛ
  • Вашингтон Кэпиталз
  • Хоккей
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров