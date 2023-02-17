На арене "Вашингтона" перед игрой НХЛ минутой молчания почтили память отца Овечкина

Перед началом матча регулярного чемпионата НХЛ между "Вашингтон Кэпиталз" и "Флоридой Пантерз" присутствующие почтили минутой молчания Михаила Овечкина, отца форварда и капитана столичного клуба Александра Овечкина.

Для "Вашингтона" эта игра стала второй после отъезда российского хоккеиста в Москву. Несмотря на то что другой россиянин — Евгений Кузнецов — забросил одну из шайб команды, "Вашингтон" вновь уступил — 3:6.