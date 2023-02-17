На арене "Вашингтона" перед игрой НХЛ минутой молчания почтили память отца Овечкина
На арене "Вашингтона" почтили память отца Александра Овечкина. Обложка © Twitter / Washington Capitals
Перед началом матча регулярного чемпионата НХЛ между "Вашингтон Кэпиталз" и "Флоридой Пантерз" присутствующие почтили минутой молчания Михаила Овечкина, отца форварда и капитана столичного клуба Александра Овечкина.
Для "Вашингтона" эта игра стала второй после отъезда российского хоккеиста в Москву. Несмотря на то что другой россиянин — Евгений Кузнецов — забросил одну из шайб команды, "Вашингтон" вновь уступил — 3:6.
Напомним, Овечкин предупредил, что пропустит несколько матчей, и вылетел в Москву из-за госпитализации отца. Выяснилось, что у Михаила Овечкина нашли опухоль, а в больницу он попал ещё 10 января. Вечером 15 февраля хоккеист сообщил о смерти отца.