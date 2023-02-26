Овечкин забросил 813-ю шайбу в НХЛ, до рекорда Гретцки — 81 гол

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Баффало Сейбрз", доведя общее количество голов в лиге до 813.

Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки, у которого 894 гола.

Этот гол стал для Овечкина первым за столичный клуб с 27 января, когда он забросил "Питтсбургу". Напомним, хоккеист пропустил несколько матчей из-за смерти отца. Кроме того, россиянин забросил 40 и более шайб уже девяти клубам НХЛ. Это позволило ему обойти Марселя Дионна, забивавшего 40+ голов восьми командам. Впереди лишь Фил Эспозито, в карьере которого было десять таких клубов.

Однако гол не помог "Вашингтону" победить. "Баффало" одержал победу со счётом 7:4. Для "Кэпиталз" это поражение стало седьмым в восьми последних матчах.