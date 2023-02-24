"Вашингтон" выслал россиянина Орлова
Клуб НХЛ "Вашингтон" обменял российского защитника Орлова в "Бостон"
Российского защитника Дмитрия Орлова клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" обменял в "Бостон Брюинз". В качестве компенсации "столичные" получат выборы в первом раунде драфта НХЛ 2023 года, во втором раунде драфта НХЛ 2025 года и в третьем раунде драфта НХЛ 2024 года, а также нападающего Крэйга Смита.
"Мы благодарим Дмитрия за его вклад в нашу организацию. Он помог клубу выиграть Кубок Стэнли в 2018 году. Данная сделка позволит нам привлечь в команду молодёжь и улучшить клубную систему", — сказал генеральный менеджер "Вашингтона" Брайан Маклеллан.
Как отмечается в пресс-релизе, "Кэпиталз" в рамках сделки удержат половину зарплаты Орлова. Его шестилетний контракт на 5,1 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23. В сделке также участвовал клуб "Миннесота Уайлд". Они приобрели Орлова в обмен на выступающего за московский ЦСКА нападающего Андрея Светлакова, а затем отдали его "Бостону", удержав 25 процентов его зарплаты и получив от "Брюинз" право выбора в пятом раунде драфта НХЛ 2023 года. В 43 матчах этого сезона Орлов набрал 19 очков (3 шайбы + 16 голевых передач). Хоккеиста "Вашингтон" выбрал во втором раунде драфта НХЛ — 2009, после чего вся его карьера прошла в "Кэпиталз", с которыми он стал обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России защитник стал чемпионом мира 2014 года и трёхкратным бронзовым призёром первенств планеты.
Ранее Лайф писал, что "Вашингтон" без Овечкина проиграл "Каролине" в матче НХЛ. О том, что Овечкин пропустит матч по семейным обстоятельствам, стало известно 14 февраля. У него умер отец. Похоронив его в России, хоккеист вернулся в расположение команды.