Овечкин приступил к тренировкам с "Вашингтоном" после возвращения из России
Нападающий Александр Овечкин вернулся в состав "Вашингтон Кэпиталз" и уже принял участие в тренировке. Об этом написал в "Твиттере" журналист Том Гулитти.
В среду, 22 февраля, российский хоккеист первым вышел на раскатку после возвращения из России. Как сообщила журналистка Сэмми Сильбер, Овечкин заявил, что чувствует себя хорошо. Отметил хорошее настроение игрока и главный тренер "Вашингтона" Питер Лавиолетт.
Напомним, Овечкин из-за семейных обстоятельств временно покинул "Вашингтон" 14 февраля и вылетел в Москву. Оказалось, что у отца хоккеиста Михаила нашли опухоль, а в больницу он попал ещё 10 января. 15 февраля Овечкин сообщил о смерти отца. В НХЛ поддержали игрока после трагедии.