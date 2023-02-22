Овечкин приступил к тренировкам с "Вашингтоном" после возвращения из России

Нападающий Александр Овечкин вернулся в состав "Вашингтон Кэпиталз" и уже принял участие в тренировке. Об этом написал в "Твиттере" журналист Том Гулитти.

В среду, 22 февраля, российский хоккеист первым вышел на раскатку после возвращения из России. Как сообщила журналистка Сэмми Сильбер, Овечкин заявил, что чувствует себя хорошо. Отметил хорошее настроение игрока и главный тренер "Вашингтона" Питер Лавиолетт.