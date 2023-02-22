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22 февраля, 19:59

Овечкин приступил к тренировкам с "Вашингтоном" после возвращения из России

Нападающий Александр Овечкин вернулся в состав "Вашингтон Кэпиталз" и уже принял участие в тренировке. Об этом написал в "Твиттере" журналист Том Гулитти.

В среду, 22 февраля, российский хоккеист первым вышел на раскатку после возвращения из России. Как сообщила журналистка Сэмми Сильбер, Овечкин заявил, что чувствует себя хорошо. Отметил хорошее настроение игрока и главный тренер "Вашингтона" Питер Лавиолетт.

"Вашингтон" без Овечкина проиграл пятый матч подряд

"Вашингтон" без Овечкина проиграл пятый матч подряд

Напомним, Овечкин из-за семейных обстоятельств временно покинул "Вашингтон" 14 февраля и вылетел в Москву. Оказалось, что у отца хоккеиста Михаила нашли опухоль, а в больницу он попал ещё 10 января. 15 февраля Овечкин сообщил о смерти отца. В НХЛ поддержали игрока после трагедии.

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Юлия Коновалова
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