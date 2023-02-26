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25 февраля, 23:16

Овечкин догнал Троттье из "Питтсбурга" по очкам в НХЛ

Овечкин сравнялся по очкам в НХЛ с легендарным Троттье из "Питтсбурга"

Форвард команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин догнал по очкам в НХЛ (вместе с плей-офф) легенду "Питтсбурга" Брайана Троттье. В матче регулярного чемпионата против команды "Рейнджерс" он набрал 1607 очков. Таким образом, и Овечкин, и Троттье занимают 19-е место. В регулярном чемпионате Овечкин набрал 1466 очков, а в плей-офф — 141 очко.

В матче с "Рейнджерс" Овечкин отметился двумя голевыми ассистами, а также набрал первые очки в поединках НХЛ за февраль. "Вашингтон" одержал верх со счётом 6:3. Это была первая победа команды в семи последних встречах.

Владелец "Вашингтона" раскрыл, при каких условиях Овечкин может стать лучшим в истории НХЛ

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Так, ранее "Вашингтон" потерпел поражение по итогам матча с командой "Анахайм", уступив ей со счётом 2:4 в домашнем матче чемпионата НХЛ.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Анатолий Симоненко
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