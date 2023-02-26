Овечкин догнал Троттье из "Питтсбурга" по очкам в НХЛ

Форвард команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин догнал по очкам в НХЛ (вместе с плей-офф) легенду "Питтсбурга" Брайана Троттье. В матче регулярного чемпионата против команды "Рейнджерс" он набрал 1607 очков. Таким образом, и Овечкин, и Троттье занимают 19-е место. В регулярном чемпионате Овечкин набрал 1466 очков, а в плей-офф — 141 очко.

В матче с "Рейнджерс" Овечкин отметился двумя голевыми ассистами, а также набрал первые очки в поединках НХЛ за февраль. "Вашингтон" одержал верх со счётом 6:3. Это была первая победа команды в семи последних встречах.