"Вашингтон" проиграл в первом матче Овечкина после его возвращения из России

"Вашингтон" потерпел поражение по итогам матча с командой "Анахайм", уступив со счётом 2:4 в домашнем матче чемпионата НХЛ. От "Анахайма" на 28-й минуте шайбу забросил Исак Лундстрем, на 30-й Трой Терри, на 43-й Якоб Сильверберг и на 59-й Дерек Грант.

От "Вашингтона" шайбы забили Ти Джей Оши на 12-й минуте и Ник Дженсен на 30-й минуте. При этом российский защитник команды "Анахайм" Дмитрий Куликов совершил одну голевую передачу, а российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин сыграл впервые с 12 февраля, когда он временно уехал из расположения клуба из-за смерти отца, 71-летнего Михаила Овечкина.