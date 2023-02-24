"Вашингтон" проиграл в первом матче Овечкина после его возвращения из России
"Вашингтон" потерпел поражение по итогам матча с командой "Анахайм", уступив со счётом 2:4 в домашнем матче чемпионата НХЛ. От "Анахайма" на 28-й минуте шайбу забросил Исак Лундстрем, на 30-й Трой Терри, на 43-й Якоб Сильверберг и на 59-й Дерек Грант.
От "Вашингтона" шайбы забили Ти Джей Оши на 12-й минуте и Ник Дженсен на 30-й минуте. При этом российский защитник команды "Анахайм" Дмитрий Куликов совершил одну голевую передачу, а российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин сыграл впервые с 12 февраля, когда он временно уехал из расположения клуба из-за смерти отца, 71-летнего Михаила Овечкина.
Таким образом, "Вашингтон" проиграл шестой раз подряд, заняв шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 62 очками за 60 игр. "Анахайм" занимает восьмое место с 43 очками в 59 играх.
Напомним, Овечкин из-за семейных обстоятельств временно покинул "Вашингтон" 14 февраля и вылетел в Москву. Оказалось, что у отца хоккеиста Михаила нашли опухоль, а в больницу он попал ещё 10 января. 15 февраля Овечкин сообщил о смерти отца. В НХЛ поддержали игрока после трагедии. Он вернулся в США 23 февраля.
Агентство "Москва" / Ведяшкин Сергей