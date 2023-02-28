Защитник "Бостона" Орлов набрал первые очки после обмена из "Вашингтона"

Защитник "Бостон Брюинз" Дмитрий Орлов набрал два очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтон Ойлерз", в котором его команда одержала победу со счётом 3:2.

Этот матч стал для россиянина вторым за клуб после обмена из "Вашингтон Кэпиталз". Орлов отдал две голевые передачи, в том числе на победный гол Павла Захи. Также точный пас на счету форварда "Эдмонтона" Клима Костина.

Всего в нынешнем сезоне Орлов набрал 21 очко (три гола и 18 передач) в 45 играх.

Кроме того, нападающий "Ойлерз" Коннор Макдэвид первым в сезоне достиг результата в 50 голов, впервые преодолев подобную отметку. Ранее его лучшим достижением было 44 гола за сезон.