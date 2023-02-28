Защитник "Бостона" Орлов набрал первые очки после обмена из "Вашингтона"
Защитник "Бостон Брюинз" Дмитрий Орлов набрал два очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтон Ойлерз", в котором его команда одержала победу со счётом 3:2.
Этот матч стал для россиянина вторым за клуб после обмена из "Вашингтон Кэпиталз". Орлов отдал две голевые передачи, в том числе на победный гол Павла Захи. Также точный пас на счету форварда "Эдмонтона" Клима Костина.
Всего в нынешнем сезоне Орлов набрал 21 очко (три гола и 18 передач) в 45 играх.
Кроме того, нападающий "Ойлерз" Коннор Макдэвид первым в сезоне достиг результата в 50 голов, впервые преодолев подобную отметку. Ранее его лучшим достижением было 44 гола за сезон.
Ранее Лайф писал, что форвард "Тампы-Бэй" Никита Кучеров набрал 700-е очко в НХЛ. В 621 матче в лиге россиянин забросил 269 шайб и отдал 431 передачу.
Twitter / Boston Bruins