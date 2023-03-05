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4 марта, 21:15

Орлов продлил результативную серию за "Бостон"

Передача Орлова помогла "Бостону" победить "Рейнджерс"

Защитник Дмитрий Орлов отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Йорк Рейнджерс" (4:2) и продлил результативную серию за "Бостон Брюинз" до четырёх игр.

Шайбами у победителей отметились Чарли Койл (19-я минута), Томаш Носек (21), Патрис Бержерон (53) и Давид Пастрняк (57). У проигравших голы на счету Алекси Лафреньера (28, 59). Голевой передачей также отметился форвард "Рейнджерс" Владимир Тарасенко.

Орлов забил первые голы за "Бостон" и помог команде победить в НХЛ

Орлов забил первые голы за "Бостон" и помог команде победить в НХЛ

Напомним, Орлов был обменян из "Вашингтона" 23 февраля. После этого он набрал девять очков (три гола и шесть передач) в пяти играх. "Бостон" одержал десятую победу подряд и лидирует в таблице Атлантического дивизиона.

Обложка ©

Twitter / Boston Bruins

Артур Лапсаков
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