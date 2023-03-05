Орлов продлил результативную серию за "Бостон"

Защитник Дмитрий Орлов отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Йорк Рейнджерс" (4:2) и продлил результативную серию за "Бостон Брюинз" до четырёх игр.

Шайбами у победителей отметились Чарли Койл (19-я минута), Томаш Носек (21), Патрис Бержерон (53) и Давид Пастрняк (57). У проигравших голы на счету Алекси Лафреньера (28, 59). Голевой передачей также отметился форвард "Рейнджерс" Владимир Тарасенко.

Напомним, Орлов был обменян из "Вашингтона" 23 февраля. После этого он набрал девять очков (три гола и шесть передач) в пяти играх. "Бостон" одержал десятую победу подряд и лидирует в таблице Атлантического дивизиона.