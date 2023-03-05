Вратарь "Флориды" Бобровский признан первой звездой матча с "Питтсбургом"

Голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбург Пингвинз" (4:1). Об этом сообщает пресс-служба команды.

На счету россиянина 31 отражённый бросок из 32. Второй звездой стал форвард "Флориды" Александр Барков, отдавший две голевые передачи, а замкнул тройку также игрок "пантер" Аарон Экблад, отметившийся шайбой.