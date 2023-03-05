Вратарь "Флориды" Бобровский признан первой звездой матча с "Питтсбургом"
Голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбург Пингвинз" (4:1). Об этом сообщает пресс-служба команды.
На счету россиянина 31 отражённый бросок из 32. Второй звездой стал форвард "Флориды" Александр Барков, отдавший две голевые передачи, а замкнул тройку также игрок "пантер" Аарон Экблад, отметившийся шайбой.
Ранее Лайф рассказывал, что нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин оформил дубль и отдал голевую передачу в победном матче с "Сан-Хосе". Это позволило ему сократить отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 79 голов.
Twitter / FLA Team Shop