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5 марта, 03:02

Вратарь "Флориды" Бобровский признан первой звездой матча с "Питтсбургом"

Голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбург Пингвинз" (4:1). Об этом сообщает пресс-служба команды.

На счету россиянина 31 отражённый бросок из 32. Второй звездой стал форвард "Флориды" Александр Барков, отдавший две голевые передачи, а замкнул тройку также игрок "пантер" Аарон Экблад, отметившийся шайбой.

Бобровский установил рекорд по количеству побед в НХЛ среди российских вратарей

Бобровский установил рекорд по количеству побед в НХЛ среди российских вратарей

Ранее Лайф рассказывал, что нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин оформил дубль и отдал голевую передачу в победном матче с "Сан-Хосе". Это позволило ему сократить отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 79 голов.

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Twitter / FLA Team Shop

Артур Лапсаков
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