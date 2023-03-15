Евгений Малкин поднялся на 45-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

В матче против "Монреаль Канадианз" россиянин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Однако это не помогло его команде победить — встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу "Монреаля". Малкин же обогнал в списке лучших бомбардиров лиги Лэрри Мерфи, который набрал 1217 очков в 1615 матчах.