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15 марта, 06:40

Евгений Малкин поднялся на 45-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

<p>Обложка © Pittsburgh Penguins</p>

Обложка © Pittsburgh Penguins

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин вышел на чистое 45-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, заработав своё 1218-е очко.

В матче против "Монреаль Канадианз" россиянин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Однако это не помогло его команде победить — встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу "Монреаля". Малкин же обогнал в списке лучших бомбардиров лиги Лэрри Мерфи, который набрал 1217 очков в 1615 матчах.

Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" победить "Рейнджерс"

Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" победить "Рейнджерс"

Ранее Лайф сообщал, что свою дебютную шайбу в НХЛ забросил россиянин Павел Дорофеев, выступающий в составе клуба "Вегас Голден Найтс".

Артур Белкин
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