Евгений Малкин поднялся на 45-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
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Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин вышел на чистое 45-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, заработав своё 1218-е очко.
В матче против "Монреаль Канадианз" россиянин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Однако это не помогло его команде победить — встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу "Монреаля". Малкин же обогнал в списке лучших бомбардиров лиги Лэрри Мерфи, который набрал 1217 очков в 1615 матчах.