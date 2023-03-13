Россиянин Павел Дорофеев забросил первую шайбу в НХЛ
Первый гол и передача Дорофеева помогли "Вегасу" победить "Сент-Луис"
"Вегас Голден Найтс" победил "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:3.
В составе победителей шайбы забросили Вильям Карлссон, Жонатан Маршессо, Майкл Амадио, Павел Дорофеев и Алекс Пьетранжело. У проигравших отличились Якуб Врана, Джордан Кайру и Тайлер Питлик.
Первая шайба Павла Дорофеева в НХЛ. Видео © Twitter / Vegas Golden Knights
Для россиянина Дорофеева эта шайба стала первой в НХЛ. Также на его счету голевая передача. Матч для 22-летнего нападающего стал четвёртым в нынешнем сезоне. Форварды "Сент-Луиса" Павел Бучневич, Алексей Торопченко и Никита Александров очков не набрали.
Ранее Лайф писал, что Александр Овечкин отметился голевой передачей в победном матче "Вашингтона" против "Айлендерс". Евгений Кузнецов и Александр Алексеев остались без очков.
Twitter / Vegas Golden Knights