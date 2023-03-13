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13 марта, 01:48

Россиянин Павел Дорофеев забросил первую шайбу в НХЛ

Первый гол и передача Дорофеева помогли "Вегасу" победить "Сент-Луис"

"Вегас Голден Найтс" победил "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе победителей шайбы забросили Вильям Карлссон, Жонатан Маршессо, Майкл Амадио, Павел Дорофеев и Алекс Пьетранжело. У проигравших отличились Якуб Врана, Джордан Кайру и Тайлер Питлик.

Первая шайба Павла Дорофеева в НХЛ. Видео © Twitter / Vegas Golden Knights

Для россиянина Дорофеева эта шайба стала первой в НХЛ. Также на его счету голевая передача. Матч для 22-летнего нападающего стал четвёртым в нынешнем сезоне. Форварды "Сент-Луиса" Павел Бучневич, Алексей Торопченко и Никита Александров очков не набрали.

Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" победить "Рейнджерс"

Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" победить "Рейнджерс"

Ранее Лайф писал, что Александр Овечкин отметился голевой передачей в победном матче "Вашингтона" против "Айлендерс". Евгений Кузнецов и Александр Алексеев остались без очков.

Обложка ©

Twitter / Vegas Golden Knights

Артур Лапсаков
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