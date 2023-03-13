Россиянин Павел Дорофеев забросил первую шайбу в НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Вильям Карлссон, Жонатан Маршессо, Майкл Амадио, Павел Дорофеев и Алекс Пьетранжело. У проигравших отличились Якуб Врана, Джордан Кайру и Тайлер Питлик.

Для россиянина Дорофеева эта шайба стала первой в НХЛ. Также на его счету голевая передача. Матч для 22-летнего нападающего стал четвёртым в нынешнем сезоне. Форварды "Сент-Луиса" Павел Бучневич, Алексей Торопченко и Никита Александров очков не набрали.