"Вашингтон" победил "Айлендерс" в НХЛ, у Овечкина пас
"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.
Голы в составе победителей на счету Дилана Строума, Ти Джея Оши, Энтони Манты, Ника Дауда и Никласа Бекстрёма. Единственную шайбу у проигравших забросил Пьер Энгвалл.
Нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин отметился голевой передачей. Евгений Кузнецов и Александр Алексеев остались без очков. Защитник "Айлендерс" Александр Романов тоже не набрал результативных баллов, вратарь Семён Варламов отразил 22 броска из 27.
Ранее Лайф писал, что голевые пасы Евгения Малкина и Дмитрия Куликова помогли "Питтсбургу" разгромить "Филадельфию". Защитник ХК "Флайерз" Иван Проворов остался с показателем полезности "-2".
Twitter / Washington Capitals