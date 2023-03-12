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12 марта, 03:13

"Вашингтон" победил "Айлендерс" в НХЛ, у Овечкина пас

"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.

Голы в составе победителей на счету Дилана Строума, Ти Джея Оши, Энтони Манты, Ника Дауда и Никласа Бекстрёма. Единственную шайбу у проигравших забросил Пьер Энгвалл.

Нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин отметился голевой передачей. Евгений Кузнецов и Александр Алексеев остались без очков. Защитник "Айлендерс" Александр Романов тоже не набрал результативных баллов, вратарь Семён Варламов отразил 22 броска из 27.

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Ранее Лайф писал, что голевые пасы Евгения Малкина и Дмитрия Куликова помогли "Питтсбургу" разгромить "Филадельфию". Защитник ХК "Флайерз" Иван Проворов остался с показателем полезности "-2".

Обложка ©

Twitter / Washington Capitals

Артур Лапсаков
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