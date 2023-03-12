"Вашингтон" победил "Айлендерс" в НХЛ, у Овечкина пас

"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.

Голы в составе победителей на счету Дилана Строума, Ти Джея Оши, Энтони Манты, Ника Дауда и Никласа Бекстрёма. Единственную шайбу у проигравших забросил Пьер Энгвалл.

Нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин отметился голевой передачей. Евгений Кузнецов и Александр Алексеев остались без очков. Защитник "Айлендерс" Александр Романов тоже не набрал результативных баллов, вратарь Семён Варламов отразил 22 броска из 27.