Голевые пасы Малкина и Куликова помогли "Питтсбургу" разгромить "Филадельфию"
Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин поучаствовал в победе своей команды над "Филадельфией" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.
Голами отметились Рикард Ракелль, Сидни Кросби, Джейсон Цукер, Джейк Генцел и Микаэль Гранлунд. Единственный гол в составе проигравших на счету Киффера Беллоуза.
Форварды "Пингвинз" Евгений Малкин и Дмитрий Куликов отметились голевыми передачами. Защитник "Флайерз" Иван Проворов остался с показателем полезности "-2".
Ранее Лайф рассказывал, что "Вашингтон" выпустил счётчик голов Александра Овечкина в виде болванчика. Также клуб проведёт церемонию чествования россиянина перед игрой регулярного чемпионата с "Коламбусом" 22 марта. Поводом стал выход 37-летнего хоккеиста на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.