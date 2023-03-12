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11 марта, 23:23

Голевые пасы Малкина и Куликова помогли "Питтсбургу" разгромить "Филадельфию"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин поучаствовал в победе своей команды над "Филадельфией" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.

Голами отметились Рикард Ракелль, Сидни Кросби, Джейсон Цукер, Джейк Генцел и Микаэль Гранлунд. Единственный гол в составе проигравших на счету Киффера Беллоуза.

Форварды "Пингвинз" Евгений Малкин и Дмитрий Куликов отметились голевыми передачами. Защитник "Флайерз" Иван Проворов остался с показателем полезности "-2".

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Ранее Лайф рассказывал, что "Вашингтон" выпустил счётчик голов Александра Овечкина в виде болванчика. Также клуб проведёт церемонию чествования россиянина перед игрой регулярного чемпионата с "Коламбусом" 22 марта. Поводом стал выход 37-летнего хоккеиста на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Обложка ©

nhl.com / penguins

Артур Лапсаков
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