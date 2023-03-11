Передача Орлова помогла "Бостону" победить "Детройт" в матче НХЛ

"Бостон Брюинз" обыграл "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок завершился со счётом 3:2.

Шайбами у победителей отметились Хампус Линдхольм, Патрис Бержерон и Гарнет Хэтэуэй. У проигравших отличились Эндрю Копп и Алекс Чейссон.

Российский защитник "Бостона" Дмитрий Орлов отдал голевую передачу. Это его десятое очко (три гола и семь передач) в семи играх за клуб.