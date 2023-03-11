Передача Орлова помогла "Бостону" победить "Детройт" в матче НХЛ
"Бостон Брюинз" обыграл "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок завершился со счётом 3:2.
Шайбами у победителей отметились Хампус Линдхольм, Патрис Бержерон и Гарнет Хэтэуэй. У проигравших отличились Эндрю Копп и Алекс Чейссон.
Российский защитник "Бостона" Дмитрий Орлов отдал голевую передачу. Это его десятое очко (три гола и семь передач) в семи играх за клуб.
Ранее Орлов рассказал, как нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отреагировал на его переход в "Бостон". По словам россиянина, все в его бывшей команде были в шоке.
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Twitter / Boston Bruins