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11 марта, 20:54

Передача Орлова помогла "Бостону" победить "Детройт" в матче НХЛ

"Бостон Брюинз" обыграл "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок завершился со счётом 3:2.

Шайбами у победителей отметились Хампус Линдхольм, Патрис Бержерон и Гарнет Хэтэуэй. У проигравших отличились Эндрю Копп и Алекс Чейссон.

Российский защитник "Бостона" Дмитрий Орлов отдал голевую передачу. Это его десятое очко (три гола и семь передач) в семи играх за клуб.

Защитник "Бостона" Орлов стал первой звездой недели в НХЛ

Защитник "Бостона" Орлов стал первой звездой недели в НХЛ

Ранее Орлов рассказал, как нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отреагировал на его переход в "Бостон". По словам россиянина, все в его бывшей команде были в шоке.

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Twitter / Boston Bruins

Артур Лапсаков
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