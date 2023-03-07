Орлов рассказал, как Овечкин отреагировал на его переход в "Бостон"

Российский хоккеист Дмитрий Орлов, который перешёл из "Вашингтон Кэпиталз" в "Бостон Брюинз", рассказал, как капитан Александр Овечкин отреагировал на его обмен. В беседе со Sport24 он подчеркнул, что трёхкратный чемпион мира был в шоке от случившегося.

"Все были в шоке. Никто не ожидал такого. Ребята ко мне приехали, мы пообщались. Но мы продолжим общаться, мы близкие люди", — отметил он.