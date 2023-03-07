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7 марта, 17:29

Орлов рассказал, как Овечкин отреагировал на его переход в "Бостон"

Защитник "Бостона" Орлов заявил, что Овечкин был в шоке от обмена

Российский хоккеист Дмитрий Орлов, который перешёл из "Вашингтон Кэпиталз" в "Бостон Брюинз", рассказал, как капитан Александр Овечкин отреагировал на его обмен. В беседе со Sport24 он подчеркнул, что трёхкратный чемпион мира был в шоке от случившегося.

"Все были в шоке. Никто не ожидал такого. Ребята ко мне приехали, мы пообщались. Но мы продолжим общаться, мы близкие люди", — отметил он.

Защитник "Бостона" Орлов стал первой звездой недели в НХЛ

Защитник "Бостона" Орлов стал первой звездой недели в НХЛ

Лайф напоминает, что "Вашингтон" обменял Орлова в "Бостон" в феврале 2023 года. В качестве компенсации столичные получат выборы во втором раунде драфта НХЛ 2025 года и в третьем раунде драфта НХЛ 2024 года.

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Никита Осипов
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