Орлов рассказал, как Овечкин отреагировал на его переход в "Бостон"
Защитник "Бостона" Орлов заявил, что Овечкин был в шоке от обмена
Российский хоккеист Дмитрий Орлов, который перешёл из "Вашингтон Кэпиталз" в "Бостон Брюинз", рассказал, как капитан Александр Овечкин отреагировал на его обмен. В беседе со Sport24 он подчеркнул, что трёхкратный чемпион мира был в шоке от случившегося.
"Все были в шоке. Никто не ожидал такого. Ребята ко мне приехали, мы пообщались. Но мы продолжим общаться, мы близкие люди", — отметил он.
Лайф напоминает, что "Вашингтон" обменял Орлова в "Бостон" в феврале 2023 года. В качестве компенсации столичные получат выборы во втором раунде драфта НХЛ 2025 года и в третьем раунде драфта НХЛ 2024 года.
ТАСС / Антон Новодережкин