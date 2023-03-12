Панарин в овертайме принёс "Рейнджерс" победу над "Баффало"

"Нью-Йорк Рейнджерс" в овертайме победил "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ.

В составе победителей отличились Патрик Кейн и Артемий Панарин, забросивший шайбу в овертайме. У проигравших гол на счету Джеффа Скинера.

Ранее Лайф писал, что голевая передача Дмитрия Орлова помогла "Бостону" победить "Детройт" в матче НХЛ. Россиянин набрал уже десять очков (три гола и семь передач) в семи играх за клуб после обмена из "Вашингтона".