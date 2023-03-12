Панарин в овертайме принёс "Рейнджерс" победу над "Баффало"
"Нью-Йорк Рейнджерс" в овертайме победил "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ.
В составе победителей отличились Патрик Кейн и Артемий Панарин, забросивший шайбу в овертайме. У проигравших гол на счету Джеффа Скинера.
Победный гол Панарина в овертайме матча с "Баффало". Видео © Twitter / New York Rangers
Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестёркин отразил 30 из 31 броска, форвард Владимир Тарасенко остался без очков. Защитник "Сейбрз" Илья Любушкин отметился голевой передачей.
Ранее Лайф писал, что голевая передача Дмитрия Орлова помогла "Бостону" победить "Детройт" в матче НХЛ. Россиянин набрал уже десять очков (три гола и семь передач) в семи играх за клуб после обмена из "Вашингтона".
Twitter / New York Rangers