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12 марта, 00:55

Панарин в овертайме принёс "Рейнджерс" победу над "Баффало"

"Нью-Йорк Рейнджерс" в овертайме победил "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ.

В составе победителей отличились Патрик Кейн и Артемий Панарин, забросивший шайбу в овертайме. У проигравших гол на счету Джеффа Скинера.

Победный гол Панарина в овертайме матча с "Баффало". Видео © Twitter / New York Rangers

Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестёркин отразил 30 из 31 броска, форвард Владимир Тарасенко остался без очков. Защитник "Сейбрз" Илья Любушкин отметился голевой передачей.

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Ранее Лайф писал, что голевая передача Дмитрия Орлова помогла "Бостону" победить "Детройт" в матче НХЛ. Россиянин набрал уже десять очков (три гола и семь передач) в семи играх за клуб после обмена из "Вашингтона".

Обложка ©

Twitter / New York Rangers

Артур Лапсаков
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