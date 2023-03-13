Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" победить "Рейнджерс"

"Питтсбург Пингвинз" одолел "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 ОТ.

В составе победителей шайбы забросили Рикард Ракелль, Джейсон Цукер и Крис Летанг. У проигравших отличились Баркли Гудроу и Крис Крайдер.

Нападающий "пингвинов" Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами, в том числе на победную шайбу Летанга. Его одноклубник Дмитрий Куликов остался без набранных баллов. Форварды "Рейнджерс" Артемий Панарин и Владимир Тарасенко завершили встречу с показателями полезности "-1".