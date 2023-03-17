"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 марта, 02:07

Панарин стал вторым после Кучерова россиянином с 75 очками в сезоне НХЛ

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин вторым из россиян в сезоне Национальной хоккейной лиги набрал 75 очков. Это произошло в игре регулярного чемпионата с "Питтсбургом" (4:2).

Панарин отметился голевой передачей в моменте с первым голом "Нью-Йорка" Мики Зибанежада. На счету россиянина стало 20 голов и 55 передач. Также ассист записан на Владимира Тарасенко (40-е очко в сезоне).

Россияне помогли командам повторить старинный рекорд НХЛ

Россияне помогли командам повторить старинный рекорд НХЛ

Ранее отметки в 75 очков достиг Никита Кучеров из "Тампы-Бэй Лайтнинг". На данный момент он набрал 96 очков (27 голов и 69 передач).

Ранее Лайф писал, что Евгений Малкин поднялся на 45-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. В игре против "Монреаля" он заработал 1218-е очко в лиге.

Обложка ©

Twitter / New York Rangers

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Артемий Панарин
  • НХЛ
  • Нью-Йорк Рейнджерс
  • Хоккей
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров