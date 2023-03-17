Панарин стал вторым после Кучерова россиянином с 75 очками в сезоне НХЛ

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин вторым из россиян в сезоне Национальной хоккейной лиги набрал 75 очков. Это произошло в игре регулярного чемпионата с "Питтсбургом" (4:2).

Панарин отметился голевой передачей в моменте с первым голом "Нью-Йорка" Мики Зибанежада. На счету россиянина стало 20 голов и 55 передач. Также ассист записан на Владимира Тарасенко (40-е очко в сезоне).

Ранее отметки в 75 очков достиг Никита Кучеров из "Тампы-Бэй Лайтнинг". На данный момент он набрал 96 очков (27 голов и 69 передач).