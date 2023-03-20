"Вашингтон" проиграл "Миннесоте", а Овечкин приблизился к рекорду

Российский хоккеист, нападающий и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 819-ю шайбу в матче регулярного чемпионата против "Миннесоты". Тем самым россиянин сократил дистанцию до статуса лучшего снайпера регулярного чемпионата НХЛ за всю историю до 75 голов. Этот список сейчас возглавляет канадец Уэйн Гретцки.

На выездной игре "Вашингтон Кэпиталз" проиграл "Миннесоте" со счётом 3:5. В составе победителей отметились Мэттью Болди ('1, '5, '54), Райан Ривз ('31) и Брендон Духайм ('44). В команде столичных отличились Александр Овечкин ('26, '53) и Дилан Строум ('57).