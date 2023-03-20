"Вашингтон" проиграл "Миннесоте", а Овечкин приблизился к рекорду
Овечкин сократил отставание от Гретцки до 75 голов, забросив 819-ю шайбу
Российский хоккеист, нападающий и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 819-ю шайбу в матче регулярного чемпионата против "Миннесоты". Тем самым россиянин сократил дистанцию до статуса лучшего снайпера регулярного чемпионата НХЛ за всю историю до 75 голов. Этот список сейчас возглавляет канадец Уэйн Гретцки.
На выездной игре "Вашингтон Кэпиталз" проиграл "Миннесоте" со счётом 3:5. В составе победителей отметились Мэттью Болди ('1, '5, '54), Райан Ривз ('31) и Брендон Духайм ('44). В команде столичных отличились Александр Овечкин ('26, '53) и Дилан Строум ('57).
Сейчас Овечкин занимает второе место в числе лучших снайперов в истории НХЛ. В этом сезоне российский хоккеист набрал 68 очков в 65 играх — это 39 шайб и 29 передач.
Ранее Лайф писал, что передача Александра Овечкина не спасла "Вашингтон" от поражения в матче с "Сент-Луисом". При этом в ходе игры россиянин шайбой снёс шлем с голкипера противников.