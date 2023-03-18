"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 марта, 01:41

Передача Овечкина не спасла "Вашингтон" от поражения в матче с "Сент-Луисом"

"Вашингтон Кэпиталз" проиграл клубу "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 2:5.

Российский нападающий "столичных" Александр Овечкин отдал голевую передачу. Также пас на счету защитника Александра Алексеева. У соперников пасом отметился Павел Бучневич.

"Вашингтон" обыграл "Баффало" благодаря голу и передаче Овечкина

"Вашингтон" обыграл "Баффало" благодаря голу и передаче Овечкина

Ранее Лайф писал, что россиянин Андрей Кузьменко повторил рекорд Павла Буре в "Ванкувере" по голам в дебютном сезоне НХЛ. 27-летний россиянин минувшей ночью забросил 34-ю шайбу.

Обложка ©

Twitter / Washington Capitals

Артур Лапсаков
  • Новости
  • НХЛ
  • Александр Овечкин
  • Вашингтон Кэпиталз
  • Сент-Луис Блюз
  • Хоккей
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров