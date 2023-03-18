Передача Овечкина не спасла "Вашингтон" от поражения в матче с "Сент-Луисом"
"Вашингтон Кэпиталз" проиграл клубу "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 2:5.
Российский нападающий "столичных" Александр Овечкин отдал голевую передачу. Также пас на счету защитника Александра Алексеева. У соперников пасом отметился Павел Бучневич.
Ранее Лайф писал, что россиянин Андрей Кузьменко повторил рекорд Павла Буре в "Ванкувере" по голам в дебютном сезоне НХЛ. 27-летний россиянин минувшей ночью забросил 34-ю шайбу.
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Twitter / Washington Capitals