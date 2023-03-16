"Вашингтон" обыграл "Баффало" благодаря голу и передаче Овечкина

Хоккейная команда "Вашингтон Кэпиталз" одержала победу над "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 5:4. Встреча прошла в столице США.

В команде победителей голами отличились Ти Джей Оши (11-я минута), российский форвард Евгений Кузнецов (42-я минута), капитан команды Александр Овечкин (51 минута) Том Уилсон (59 минута). Кузнецов сделал решающий бросок в серии буллитов.

В команде "Баффало" голы забили российский защитник Илья Любушкин (5 минута), Джон-Джейсон Петерка (9 минута), Тайсон Джост (19 минута), а также Земгус Гиргенсонс (46 минута).

Овечкин же также отличился голевой передачей. Его признали первой звездой встречи. Результативным пассом отметился и защитник "Кэпиталз" Александр Алексеев.