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18 марта, 08:06

Овечкин шайбой снёс шлем с голкипера "Сент-Луиса"

Российский хоккеист, нападающий и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин лишил голкипера "Сент-Луиса" шлема в ходе матча регулярного чемпионата НХЛ.

Александр Овечкин шайбой снёс шлем с голкипера "Сент-Луиса". Видео © Telegram / "Хоккейный Главштаб"

Инцидент произошёл во второй половине третьего периода, когда Овечкин нанёс бросок по воротам соперника со средней дистанции. В итоге шайба попала в нижнюю часть головы голкипера Джоэля Хофера, позволив шлему расстегнуться и упасть с головы.

"Вашингтон" выпустил счётчик голов Александра Овечкина в виде болванчика

"Вашингтон" выпустил счётчик голов Александра Овечкина в виде болванчика

Хоть в прошлом мачте с "Баффало Сейбрз" "Вашингтон Кэпиталз" удалось обыграть соперников благодаря голу и передаче Овечкина, на этот раз не помогли даже его навыки и усилия. Передача российского спортсмена не спасла его команду от поражения в матче с "Сент-Луисом". Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Обложка ©

ТАСС / AP / Jae C. Hong

Николь Вербер
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