Овечкин шайбой снёс шлем с голкипера "Сент-Луиса"

Инцидент произошёл во второй половине третьего периода, когда Овечкин нанёс бросок по воротам соперника со средней дистанции. В итоге шайба попала в нижнюю часть головы голкипера Джоэля Хофера, позволив шлему расстегнуться и упасть с головы.

Хоть в прошлом мачте с "Баффало Сейбрз" "Вашингтон Кэпиталз" удалось обыграть соперников благодаря голу и передаче Овечкина, на этот раз не помогли даже его навыки и усилия. Передача российского спортсмена не спасла его команду от поражения в матче с "Сент-Луисом". Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.