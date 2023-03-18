Овечкин шайбой снёс шлем с голкипера "Сент-Луиса"
Российский хоккеист, нападающий и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин лишил голкипера "Сент-Луиса" шлема в ходе матча регулярного чемпионата НХЛ.
Александр Овечкин шайбой снёс шлем с голкипера "Сент-Луиса". Видео © Telegram / "Хоккейный Главштаб"
Инцидент произошёл во второй половине третьего периода, когда Овечкин нанёс бросок по воротам соперника со средней дистанции. В итоге шайба попала в нижнюю часть головы голкипера Джоэля Хофера, позволив шлему расстегнуться и упасть с головы.
Хоть в прошлом мачте с "Баффало Сейбрз" "Вашингтон Кэпиталз" удалось обыграть соперников благодаря голу и передаче Овечкина, на этот раз не помогли даже его навыки и усилия. Передача российского спортсмена не спасла его команду от поражения в матче с "Сент-Луисом". Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
ТАСС / AP / Jae C. Hong