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30 марта, 02:34

Вратарь "Айлендерс" Сорокин помог победить "Вашингтон" Овечкина

<p>Илья Сорокин в игре с "Вашингтоном". Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/NYIslanders" target="_blank" rel="noopener noreferrer">New York Islanders</a></p>

Илья Сорокин в игре с "Вашингтоном". Обложка © Twitter / New York Islanders

Клуб "Нью-Йорк Айлендерс" победил "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

Голами в основное время отметились Пьер Энгвалль и Конор Шири. Российский защитник "Нью-Йорка" Александр Романов отдал голевой пас, а вратарь Игорь Сорокин отразил 25 из 26 бросков. Форвард и капитан "столичных" Александр Овечкин очков не набрал и завершил встречу с показателем полезности "–1".

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В серии буллитов нападающий "Кэпиталз" Евгений Кузнецов реализовал свою попытку, однако соперники ответили точными бросками Бо Хорвата и Кайла Палмьери.

Ранее Лайф писал, что Овечкин забросил 822-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Уэйна Гретцки. Это произошло в игре с "Питтсбургом".

Артур Лапсаков
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