Вратарь "Айлендерс" Сорокин помог победить "Вашингтон" Овечкина

Клуб "Нью-Йорк Айлендерс" победил "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

Голами в основное время отметились Пьер Энгвалль и Конор Шири. Российский защитник "Нью-Йорка" Александр Романов отдал голевой пас, а вратарь Игорь Сорокин отразил 25 из 26 бросков. Форвард и капитан "столичных" Александр Овечкин очков не набрал и завершил встречу с показателем полезности "–1".

В серии буллитов нападающий "Кэпиталз" Евгений Кузнецов реализовал свою попытку, однако соперники ответили точными бросками Бо Хорвата и Кайла Палмьери.