"Нью-Йорк Рейнджерс" и "Торонто" вышли в плей-офф НХЛ раньше срока

Хоккейная команда "Нью-Йорк Айлендерс" одержала победу над "Нью-Джерси" со счётом 5:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в Нью-Йорке.

От "Айлендерс" шайбы забили на 8-й минуте (Пьер Энгвалль), 35-й, 36-й (Кайл Палмьери), 59-й (Бо Хорват), 60-й (Зак Паризе). В команде "Нью-Джерси" шайбу забил Эрик Хаула на 27-й минуте. Второй звездой матча был признан российский вратарь Илья Сорокин, который отразил 30 бросков из 31.

"Нью-Джерси", имея 100 очков в 74 матчах, занимает второе место в турнирной таблице. "Айлендерс" находится на четвёртой позиции, имея 85 очков в 75 встречах. В предстоящем матче 31 марта "Нью-Джерси" сыграет на своей площадке с "Нью-Йорк Рейнджерс". А 30 марта "Айлендерс" приедет играть с "Вашингтоном".

По результатам проведённых матчей "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Торонто" досрочно вышли в плей-офф НХЛ. Американский клуб набрал 96 очков за 73 матча. Канадский клуб набрал 97 баллов. "Рейнджерс" уже второй сезон подряд выходит в плей-офф НХЛ.