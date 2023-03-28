Хоккеист Любушкин отказался участвовать в акции НХЛ по поддержке ЛГБТ
Капитан клуба НХЛ Окпосо поддержал решение Любушкина отказаться от акции в поддержку ЛГБТ
Отказ российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало Сейбрс" Ильи Любушкина участвовать в ЛГБТ-акции команда поддержала. Такое заявление сделал капитан и нападающий клуба Кайл Окпосо. Он заявил, что вместе с остальными игроками уважает это решение.
"Осуждать его, не пытаясь понять весь масштаб его решения, было бы неразумно. Не думаю, что справедливо судить о нём по принципу "глаз за глаз", — приводит слова Окпосо ESPN.
Как пишет издание, Любушкин заявил, что на предматчевую разминку с "Монреалем" в "положенной" для этого форме с символикой ЛГБТ выходить не собирается. Хоккеист объяснил это тем, что в России пропаганда сексуальных меньшинств преследуется по закону. Спортсмен из Москвы, там у него семья, и он ездит на родину в межсезонье. Уточняется также, что, несмотря на отсутствие Буша на разминке, 28-летний россиянин примет участие в самой игре.
Напомним, в январе российский защитник клуба "Филадельфия Флайерз" Иван Проворов тоже отказался принимать участие в акции в поддержку ЛГБТ. Он аргументировал это верностью себе и православной религии, отметив, что уважительно относится к выбору каждого. Поступок россиянина многих восхитил, а в интернет-магазине на сайте НХЛ нельзя было приобрести джерси с фамилией игрока — всё раскупили. Вслед за Проворовым хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" тоже не стали надевать форму с ЛГБТ-символикой на разминку перед игрой регулярного чемпионата НХЛ с "Вегас Голден Найтс".