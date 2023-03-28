Хоккеист Любушкин отказался участвовать в акции НХЛ по поддержке ЛГБТ

"Осуждать его, не пытаясь понять весь масштаб его решения, было бы неразумно. Не думаю, что справедливо судить о нём по принципу "глаз за глаз", — приводит слова Окпосо ESPN.

Как пишет издание, Любушкин заявил, что на предматчевую разминку с "Монреалем" в "положенной" для этого форме с символикой ЛГБТ выходить не собирается. Хоккеист объяснил это тем, что в России пропаганда сексуальных меньшинств преследуется по закону. Спортсмен из Москвы, там у него семья, и он ездит на родину в межсезонье. Уточняется также, что, несмотря на отсутствие Буша на разминке, 28-летний россиянин примет участие в самой игре.