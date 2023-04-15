Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли – 2023

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) определились все пары первого раунда плей-офф. Это произошло после того, как действующий обладатель Кубка Стэнли "Колорадо Эвеланш" обыграл "Нэшвилл Предаторз" (4:3) в гостевом матче регулярного чемпионата и занял первое место в Центральном дивизионе.

В Западной конференции "Колорадо" сыграет против "Сиэтл Кракен", "Даллас Старз" встретится с "Миннесотой Уайлд", "Эдмонтон Ойлерз" померится силами с "Лос-Анджелес Кингз", а Вегас Голден Найтс" поборется с "Виннипег Джетс". На Востоке победитель регулярного чемпионата "Бостон Брюинз" сыграет с "Флоридой Пантерз", "Торонто Мейпл Лифс" с "Тампа-Бэй Лайтнинг", "Каролина Харрикейнс" с "Нью-Йорк Айлендерс", а "Нью-Джерси Девилз" с "Нью-Йорк Рейнджерс".

Первые матчи серий до четырёх побед пройдут в ночь на 18 апреля.