Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли – 2023
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) определились все пары первого раунда плей-офф. Это произошло после того, как действующий обладатель Кубка Стэнли "Колорадо Эвеланш" обыграл "Нэшвилл Предаторз" (4:3) в гостевом матче регулярного чемпионата и занял первое место в Центральном дивизионе.
В Западной конференции "Колорадо" сыграет против "Сиэтл Кракен", "Даллас Старз" встретится с "Миннесотой Уайлд", "Эдмонтон Ойлерз" померится силами с "Лос-Анджелес Кингз", а Вегас Голден Найтс" поборется с "Виннипег Джетс". На Востоке победитель регулярного чемпионата "Бостон Брюинз" сыграет с "Флоридой Пантерз", "Торонто Мейпл Лифс" с "Тампа-Бэй Лайтнинг", "Каролина Харрикейнс" с "Нью-Йорк Айлендерс", а "Нью-Джерси Девилз" с "Нью-Йорк Рейнджерс".
Первые матчи серий до четырёх побед пройдут в ночь на 18 апреля.
Ранее Лайф рассказывал, что российский защитник "Калгари" Никита Задоров впервые в карьере забросил три шайбы в матче НХЛ. Он стал третьим игроком этой позиции из РФ, кто смог оформить хет-трик в лиге. Ранее это удавалось Владимиру Малахову (1 февраля 1998 года) и Сергею Гончару (4 января 2000 года).
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