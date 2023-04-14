КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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14 апреля, 05:49

Овечкин обошёл Матса Сундина по сыгранным матчам в НХЛ

Клуб "Вашингтон Кэпиталз" уступил "Нью-Джерси Дэвилз" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился в поединке результативной передачей. Для него этот матч стал 1347-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю Овечкин поднялся на чистое 55-е место, превзойдя результат Матса Сундина (1346). Следующей целью нашего хоккеиста является Марсель Дионн, на счету которого 1348 поединков в лиге.

"Вашингтон" Овечкина впервые за девять лет остался без плей-офф

"Вашингтон" Овечкина впервые за девять лет остался без плей-офф

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 73 матчах. На его счету 42 заброшенные шайбы и 33 результативные передачи.

Ранее Лайф писал, что определились все участники плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Последним в их списке оказался клуб "Нью-Йорк Айлендерс".

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ТАСС / AP / Nick Wass

Иван Косицын
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