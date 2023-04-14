Овечкин обошёл Матса Сундина по сыгранным матчам в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился в поединке результативной передачей. Для него этот матч стал 1347-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю Овечкин поднялся на чистое 55-е место, превзойдя результат Матса Сундина (1346). Следующей целью нашего хоккеиста является Марсель Дионн, на счету которого 1348 поединков в лиге.