Определились все участники плей-офф НХЛ

Сегодня определились все участники плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2022–2023 года. Последним в их списке оказался клуб "Нью-Йорк Айлендерс".

Кроме него от Восточной конференции в Кубке Стэнли выступят "Каролина", "Бостон", "Флорида", "Нью-Джерси", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Тампа" и "Торонто". А в Восточной конференции борьба за трофей развернётся между "Колорадо", "Далласом", "Эдмонтоном", "Лос-Анджелесом", "Миннесотой, "Сиэтлом", "Вегасом" и "Виннипегом". Пары первого раунда ещё не определились, известна только одна из них. "Тампе" выпало сыграть с "Торонто".