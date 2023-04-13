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13 апреля, 04:24

Определились все участники плей-офф НХЛ

Сегодня определились все участники плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2022–2023 года. Последним в их списке оказался клуб "Нью-Йорк Айлендерс".

Кроме него от Восточной конференции в Кубке Стэнли выступят "Каролина", "Бостон", "Флорида", "Нью-Джерси", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Тампа" и "Торонто". А в Восточной конференции борьба за трофей развернётся между "Колорадо", "Далласом", "Эдмонтоном", "Лос-Анджелесом", "Миннесотой, "Сиэтлом", "Вегасом" и "Виннипегом". Пары первого раунда ещё не определились, известна только одна из них. "Тампе" выпало сыграть с "Торонто".

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Регулярный чемпионат НХЛ закончится в ночь на 15 апреля. Победителем стал "Бостон", набрав рекордные для лиги 133 балла. А первые игры Кубка Стэнли будут сыграны в ночь на 18 апреля.

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ТАСС / AP / Charles Krupa

Андрей Григорьев
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