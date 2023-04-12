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12 апреля, 02:30

"Бостон" обыграл "Вашингтон" без Овечкина и установил рекорд НХЛ по набранным очкам

<p>Рекордный сезон "Бостона" в НХЛ. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/NHLBruins/status/1645966657741889536/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Boston Bruins</a></p>

Рекордный сезон "Бостона" в НХЛ. Обложка © Twitter / Boston Bruins

Клуб "Бостон Брюинз" переиграл "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 5:2 и побил рекорд лиги по набранным очкам.

Теперь в активе "Брюинз" 64 победы и 133 очка в 81 матче. Прежнее достижение принадлежало "Монреалю", который в сезоне 1976/77 набрал 132 очка в 80 играх.

"Бостон" установил рекорд НХЛ по количеству побед за один сезон

"Бостон" установил рекорд НХЛ по количеству побед за один сезон

Стоит отметить, что защитник "Бостона" Дмитрий Орлов впервые сыграл против бывшей команды. Он произвёл четыре броска в створ и заблокировал один удар соперников. Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вновь пропустил игру из-за травмы верхней части тела.

А предыдущий матч, в котором Овечкин также не играл, "Вашингтон" смог выиграть. В игре против "Айлендерс" "Кэпиталз" прервали серию поражений из шести встреч.

Артур Лапсаков
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