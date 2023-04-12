"Бостон" обыграл "Вашингтон" без Овечкина и установил рекорд НХЛ по набранным очкам
Рекордный сезон "Бостона" в НХЛ. Обложка © Twitter / Boston Bruins
Клуб "Бостон Брюинз" переиграл "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 5:2 и побил рекорд лиги по набранным очкам.
Теперь в активе "Брюинз" 64 победы и 133 очка в 81 матче. Прежнее достижение принадлежало "Монреалю", который в сезоне 1976/77 набрал 132 очка в 80 играх.
Стоит отметить, что защитник "Бостона" Дмитрий Орлов впервые сыграл против бывшей команды. Он произвёл четыре броска в створ и заблокировал один удар соперников. Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вновь пропустил игру из-за травмы верхней части тела.
А предыдущий матч, в котором Овечкин также не играл, "Вашингтон" смог выиграть. В игре против "Айлендерс" "Кэпиталз" прервали серию поражений из шести встреч.