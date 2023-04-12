"Бостон" обыграл "Вашингтон" без Овечкина и установил рекорд НХЛ по набранным очкам

Клуб "Бостон Брюинз" переиграл "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 5:2 и побил рекорд лиги по набранным очкам.

Теперь в активе "Брюинз" 64 победы и 133 очка в 81 матче. Прежнее достижение принадлежало "Монреалю", который в сезоне 1976/77 набрал 132 очка в 80 играх.

Стоит отметить, что защитник "Бостона" Дмитрий Орлов впервые сыграл против бывшей команды. Он произвёл четыре броска в створ и заблокировал один удар соперников. Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вновь пропустил игру из-за травмы верхней части тела.