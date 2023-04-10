"Бостон" установил рекорд НХЛ по количеству побед за один сезон
"Бостон Брюинз" обыграл "Филадельфию Флайерз" и установил рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству побед за один сезон.
Этот успех стал для клуба 63-м в нынешнем регулярном чемпионате. Ранее по 62 победы за сезон одерживали "Детройт" в сезоне 1995/96 и "Тампа-Бэй" в сезоне 2018/19.
Предыдущие рекордсмены по победам в регулярных чемпионатах НХЛ. Фото © Twitter / Boston Bruins
Для "Брюинз" эта победа стала шестой подряд. При этом у команды есть ещё два матча в запасе, чтобы укрепить достижение. За "Бостон" выступает российский защитник Дмитрий Орлов.
Ранее Лайф рассказывал, что россиянин Клим Костин забросил шайбу и сделал голевую передачу в 100-м матче в НХЛ. Его "Эдмонтон" обыграл "Анахайм" со счётом 3:1.
Twitter / Boston Bruins