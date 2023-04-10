"Бостон" установил рекорд НХЛ по количеству побед за один сезон

"Бостон Брюинз" обыграл "Филадельфию Флайерз" и установил рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству побед за один сезон.

Этот успех стал для клуба 63-м в нынешнем регулярном чемпионате. Ранее по 62 победы за сезон одерживали "Детройт" в сезоне 1995/96 и "Тампа-Бэй" в сезоне 2018/19.

Предыдущие рекордсмены по победам в регулярных чемпионатах НХЛ. Фото © Twitter / Boston Bruins