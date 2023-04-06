Россиянин Костин забросил шайбу и сделал голевую передачу в 100-м матче в НХЛ
Клуб "Эдмонтон" обыграл "Анахайм" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.
В составе победителей, в частности, отличился россиянин Клим Костин. Он также отметился результативной передачей и был признан первой звездой матча. Для Костина это был 100-й матч в НХЛ. Стоит отметить, что российский форвард прервал серию из 13 матчей без голов, в последний раз он забивал 2 марта в домашнем матче против "Торонто".
За время выступления в НХЛ Костин забросил 16 шайб и сделал 16 результативных передач. В текущем сезоне на его счету 21 очко (11 шайб и 10 передач). За "Эдмонтон" 23-летний российский хоккеист выступает с октября прошлого года, ранее он представлял "Сент-Луис".
А ранее форвард "Сан-Хосе Шаркс" Даниил Гущин сумел забросить шайбу в дебютном матче в НХЛ. Это произошло в поединке против "Аризоны Койотис".
ТАСС / AP / Mark Zaleski