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6 апреля, 06:41

Россиянин Костин забросил шайбу и сделал голевую передачу в 100-м матче в НХЛ

Клуб "Эдмонтон" обыграл "Анахайм" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей, в частности, отличился россиянин Клим Костин. Он также отметился результативной передачей и был признан первой звездой матча. Для Костина это был 100-й матч в НХЛ. Стоит отметить, что российский форвард прервал серию из 13 матчей без голов, в последний раз он забивал 2 марта в домашнем матче против "Торонто".

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За время выступления в НХЛ Костин забросил 16 шайб и сделал 16 результативных передач. В текущем сезоне на его счету 21 очко (11 шайб и 10 передач). За "Эдмонтон" 23-летний российский хоккеист выступает с октября прошлого года, ранее он представлял "Сент-Луис".

А ранее форвард "Сан-Хосе Шаркс" Даниил Гущин сумел забросить шайбу в дебютном матче в НХЛ. Это произошло в поединке против "Аризоны Койотис".

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ТАСС / AP / Mark Zaleski

Иван Косицын
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