Россиянин Костин забросил шайбу и сделал голевую передачу в 100-м матче в НХЛ

В составе победителей, в частности, отличился россиянин Клим Костин. Он также отметился результативной передачей и был признан первой звездой матча. Для Костина это был 100-й матч в НХЛ. Стоит отметить, что российский форвард прервал серию из 13 матчей без голов, в последний раз он забивал 2 марта в домашнем матче против "Торонто".