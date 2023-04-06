ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

6 апреля, 02:51

Гол Панарина и пас Тарасенко принесли "Рейнджерс" победу над "Тампой" в НХЛ

Клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" победил "Тампу-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3.

Голами в составе победителей отметились Крис Крайдер (дубль), Каапо Какко, Тайлер Мотт (дубль) и Артемий Панарин. У проигравших шайбы на счету Алекса Киллорна, Даррена Рэддиша и Брэндона Хагеля.

Форвард "Рейнджерс" Владимир Тарасенко отметился голевой передачей. Также результативные пасы на счету нападающего "Тампы" Никиты Кучерова и защитника Михаила Сергачёва. Голкипер Андрей Василевский отразил 31 из 37 бросков, а его визави Игорь Шестёркин спас ворота 28 раз.

"Вашингтон" Овечкина впервые за девять лет остался без плей-офф

"Вашингтон" Овечкина впервые за девять лет остался без плей-офф

Обе команды уже обеспечили себе участие в плей-офф нынешнего сезона.

Ранее Лайф рассказывал, что нападающий "Сан-Хосе Шаркс" Даниил Гущин сумел забросить шайбу в дебютном матче в НХЛ. Это произошло в поединке против "Аризоны Койотис".

Обложка ©

Twitter / New York Rangers

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Тампа-Бэй Лайтнинг
  • Нью-Йорк Рейнджерс
  • Хоккей
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров