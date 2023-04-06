Гол Панарина и пас Тарасенко принесли "Рейнджерс" победу над "Тампой" в НХЛ

Клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" победил "Тампу-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3.

Голами в составе победителей отметились Крис Крайдер (дубль), Каапо Какко, Тайлер Мотт (дубль) и Артемий Панарин. У проигравших шайбы на счету Алекса Киллорна, Даррена Рэддиша и Брэндона Хагеля.

Форвард "Рейнджерс" Владимир Тарасенко отметился голевой передачей. Также результативные пасы на счету нападающего "Тампы" Никиты Кучерова и защитника Михаила Сергачёва. Голкипер Андрей Василевский отразил 31 из 37 бросков, а его визави Игорь Шестёркин спас ворота 28 раз.

Обе команды уже обеспечили себе участие в плей-офф нынешнего сезона.