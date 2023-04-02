Российский хоккеист Гущин сумел забросить шайбу в дебютном матче в НХЛ
Клуб "Сан-Хосе" разгромил "Аризону" со счётом 7:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе победителей, в частности, отличился российский нападающий Даниил Гущин.
К слову, это был его дебютный матч в НХЛ. В нынешнем сезоне 21-летний форвард принял участие в 61 матче чемпионата Американской хоккейной лиги (АХЛ) за фарм-клуб "Сан-Хосе" с одноимённым названием. При этом российский вратарь "Аризоны" Иван Просветов отразил в матче 24 броска из 31. Голкипер потерпел первое поражение в нынешнем сезоне НХЛ, до этого он одержал три победы в трёх матчах.
Ранее Лайф писал, что клуб "Вашингтон Кэпиталз" подарил болельщикам кусок сетки ворот, в которые капитан команды Александр Овечкин забросил 800-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.
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