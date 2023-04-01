Ещё один российский хоккеист в НХЛ отказался надевать радужную ЛГБТ-форму
Российский форвард "Ванкувера" Кузьменко отказался надевать свитер в поддержку ЛГБТ-акции
Российский нападающий клуба НХЛ "Ванкувер Кэнакс" Андрей Кузьменко не стал принимать участие в ЛГБТ-акции. Об этом сообщил главный тренер команды Рик Токкет.
Футболки для хоккеистов НХЛ для ЛГБТ-акции. Фото © Twitter / Canucks
"Это его выбор, семья — я не буду вникать в это, потому что мы не знаем, что происходит по ту сторону. Я уважаю его решение", — приводит его слова Vancouver City News.
При этом все остальные игроки клуба надели футболку в поддержку этой акции.
Напомним, в январе российский защитник клуба "Филадельфия Флайерз" Иван Проворов тоже отказался принимать участие в акции в поддержку ЛГБТ. Он аргументировал это верностью себе и православной религии, отметив, что уважительно относится к выбору каждого. Поступок россиянина многих восхитил, а в интернет-магазине на сайте НХЛ нельзя было приобрести джерси с фамилией игрока — всё раскупили. Вслед за Проворовым хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" тоже не стали надевать форму с ЛГБТ-символикой на разминку перед игрой регулярного чемпионата НХЛ с "Вегас Голден Найтс". Недавно стало известно, что от участия в этой акции отказался защитник клуба "Баффало Сейбрс" Илья Любушкин. Его решение поддержала вся команда.
ТАСС / AP / Wilfredo Lee